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Aldo Fiordelli: My top 10 Italian wines of 2023
Aldo Fiordelli
December 19, 2023
So excellent were the vintages released over the past year that the process of elimination when deciding my top picks of 2023 was challenging, if not nearly impossible.
In fact, I would venture that in 2023, readers would be equally impressed by the wines I didn’t select as they are by the 10 wines I did.
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Two significant appellations provided much to celebrate in Italy: 2023 witnessed the release of
and Brunello 2019 vintages; the former at the beginning of the year, and the latter very recently (the wines will hit the market in January 2024). Barolo
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