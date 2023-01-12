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Aldo Fiordelli: My top wines of 2022

'We live for the details, and the past year was a godsend,' says Aldo Fiordelli as he looks back on his top wines of 2022.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Of all the wines I tasted in 2022, I focused and reflected a lot on the strong identity of small appellations which are becoming ever more precise, consistent, and detailed – an eye-opening exercise.

Overall, the 2019 releases last year were positive across the board although they were particularly great from Bolgheri, the SuperTuscans and Barbaresco.

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Tuscany

Aldo’s top wines of 2022

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