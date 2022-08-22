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Rosso di Montalcino: No longer a ‘baby Brunello’?
Aldo Fiordelli
August 22, 2022
Though its quantity remains unchanged, Rosso di Montalcino’s identity is becoming more defined and it seems to be at the centre of a tug of war.
Born in the 1960s as ‘vino rosso dai vigneti di Brunello’ – red wine from the vineyards of Brunello – its potential is based on similarities with its big brother: 100%
from the village of Montalcino, planted over some of the oldest soils in the area. Sangiovese
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Here, the ripening of the high-toned, nervy flagship grape of the region is understated and Rosso di Montalcino can easily achieve complexity, expressing its savoury schisty finish even without ambitious winemaking – its best quality, in my opinion.
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