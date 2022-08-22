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Rosso di Montalcino: No longer a ‘baby Brunello’?

Rosso di Montalcino has long been considered a 'baby Brunello', but as Aldo Fiordelli finds out, it's starting to stand on its own two feet at last.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Though its quantity remains unchanged, Rosso di Montalcino’s identity is becoming more defined and it seems to be at the centre of a tug of war.

Born in the 1960s as ‘vino rosso dai vigneti di Brunello’ – red wine from the vineyards of Brunello – its potential is based on similarities with its big brother: 100% Sangiovese from the village of Montalcino, planted over some of the oldest soils in the area.

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Here, the ripening of the high-toned, nervy flagship grape of the region is understated and Rosso di Montalcino can easily achieve complexity, expressing its savoury schisty finish even without ambitious winemaking – its best quality, in my opinion.

Aldo’s top Rosso di Montalcino wines

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