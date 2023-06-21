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Anseillan: Lafite’s big reveal

A brand new wine concept from one of the Left Bank’s top five estates is inarguably a Bordeaux landmark. Decanter’s regional editor visited Château Lafite Rothschild to discover the fascinating story in full detail.
Georgie Hindle Georgie Hindle

It’s not often a Bordeaux first growth releases a new wine. Indeed, you’d have to go back more than 100 years to the end of the 19th century, when Château Lafite Rothschild created its second wine – formally settling on the name Carruades in the 1980s. So the unveiling of Anseillan was bound to get people talking.

Not technically a ‘new wine’ as such, as the 12ha ‘Anseillan’ vineyard zone that can be used for production has been an integral part of the wider Lafite estate since it was purchased, along with the adjoining 16th-century hamlet of the same name (that also features on the strikingly modern label), by Baron Elie de Rothschild in 1970.

Scroll down to see scores and tasting notes from the first Anseillan vintages

Anseillan: the first vintages

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