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Anson: Château Lassegue vertical 2009-2018
Jane Anson
June 10, 2021
Somehow Château Lassegue can get overlooked in the starry firmament of St-Emilion, despite being owned by the legendary Barbara Bankes of Jackson Family Wines, and being made by iconic winemaker Pierre Seillan.
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Perhaps it’s because the attention is so often focused on Seillan’s cult La Verité wines in Sonoma, or because its location is just a little off the main drag.
It’s situated past Châteaux Bellefont-Belcier and Tertre Rotebouef as you head into the commune of Saint-Hippolyte, planted on the steep sides of a slope that leads up to Château de Ferrand and Château Destieux, and that are made up of a mix of hard Asteries limestone and the sofer clay-studded Molasses de Fronsadais.
Château Lassègue exterior
The 2022 classification – with the results coming in September of next year – might be the moment that it receives the recognition that it undoubtedly deserves.
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