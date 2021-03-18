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Anson: Tasting top La Conseillante and Figeac vintages

Jane Anson tastes La Conseillante wines back to 2005 plus several vintages of Château Figeac, and reports on recent developments at two Right Bank powerhouses that share a director.
Jane Anson Jane Anson

Back in February 2013, Marie-France Manoncourt named Jean-Valmy Nicolas as co-director of Château Figeac, Premier Grand Cru Classé B in St-Emilion, alongside Frédéric Faye.

Figeac had been in the Manoncourt family since 1892, and the news caused a minor earthquake at the time because Nicolas was already co-director, and owner, of Château La Conseillante, just over the border from Figeac in the neighbouring appellation of Pomerol.

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See Jane Anson’s tasting notes and scores for La Conseillante wines back to 2005, and also Figeac 1970, 1989 and 2009

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