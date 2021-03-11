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Anson: March releases through the Place de Bordeaux

Jane Anson reports on the latest French and international wines being released through Bordeaux's Place, including Château Latour 2013, Léoville-Las Cases 1995 and 2001, Ornellaia and Sassicaia 2018, Luce Brunello 2016 and Promontory 2015.
Jane Anson Jane Anson

As the Place de Bordeaux continues to expand, we are now seeing releases of international wines in March as well as September, alongside older vintage releases of key Bordeaux estates.

This year, releases include Ornellaia 2018 (technically due 1 April), Luce Brunello di Montalcino 2016, Sassicaia 2018 and Promontory 2015.

From Bordeaux itself, releases include Château Léoville Las Cases 2001 and 1995, and the first-time release of Latour 2013, Les Forts 2015 and Pauillac de Latour 2016, all tasted here.

Scroll down for Jane’s tasting notes and scores for the Place de Bordeaux March releases

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