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Anson & Walls: La Lagune and Jaboulet La Chapelle masterclass

Decanter recently held a virtual masterclass featuring two iconic French estates: Château La Lagune from Bordeaux’s Haut-Médoc and Paul Jaboulet Aîné from Hermitage in the Rhône. Caroline Frey, owner and winemaker of both estates, joined Decanter's Jane Anson and Matt Walls to reveal the secrets behind these celebrated properties and to taste through the 11 wines.
Jane Anson Jane Anson

This special tasting was hosted by Decanter‘s Bordeaux correspondent Jane Anson and Rhône correspondent Matt Walls, who have each written an overview of the masterclass. We asked both to score the four wines from their respective regions as well as the three wines which comprise a blend of Bordeaux and Rhône grapes.

In total the wines tasted were:

Château La Lagune: 2016, 2010, 2009, and 2000
Hermitage La Chapelle rouge: 2016, 2010, and 1991 
Hermitage La Chapelle blanc: 2014 (magnum)
Evidence par Caroline Frey: 2011
Duo par Caroline: 2016 and 2010

Scroll down for tasting notes and scores on each of the La Lagune and Jaboulet wines

Introduction by Jane Anson

Can the signature of an owner, and the imprint of organic farming, translate across regions? That was one of the questions asked at Decanter’s masterclass this week, that saw owner Caroline Frey share wines from both her Haut-Médoc third-growth estate Château La Lagune as well as Domaine Paul Jaboulet Aîné’s iconic Hermitage La Chapelle in the northern Rhône.

See tasting notes and scores on each of the La Lagune and Jaboulet wines:

Tickets now on sale for Decanter’s next Virtual Masterclass:

We are very excited to announce that tickets are now on sale for Decanter’s next Virtual Masterclass First Taste: Champagne Billecart-Salmon Elisabeth Salmon Brut Rosé 2008 – CLICK HERE TO FIND OUT MORE

Coming up…

  • Château Margaux – 25 June 2021 – priority tickets on sale Friday 22 May

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