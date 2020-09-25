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Antinori’s 2017s: Tignanello & Solaia tasted

Aldo Fiordelli tastes the latest releases of Tignanello and Solaia from the Antinori stable, a ‘challenging but not difficult vintage,’ according to Renzo Cotarella...
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

This time next year, the 2021 harvest will mark 50 years of Tignanello, one of the most celebrated Italian wines. In 1971 this cult classic was one of the first reds from Tuscany to be vinified without the use of white grapes. It was also the first Sangiovese blended with international varieties like Cabernet Sauvignon and aged in small oak barrels instead of the traditional botti (large oak casks).

Tasting Tignanello 2017 & Solaia 2017

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