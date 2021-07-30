{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NGNkYTZmOTgwMzEwM2U3MDA1ZjEzZGYwOWJlODliMzZhM2Y2ZTU1MTZlYWVkYzk0M2U2NDZiMGYzZmUwNTc5MA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Arnaldo Caprai: championing top-quality Sagrantino

In the right hands, the Sagrantino grape, native to Montefalco in Italy's Umbria region, is capable of producing excellent wines. James Button discovers one of the leading, and most respected estates, producing top-quality Sagrantino.
James Button James Button

Arnaldo Caprai is a winery that defies the inconspicuous nature of Umbria.

A landlocked region in Central Italy, Umbria is the  country’s fourth-smallest wine-producing region by volume and lacks any big-name denominations equivalent to Tuscany’s Chianti Classico and Brunello di Montalcino, or Veneto’s Amarone, or Piedmont’s Barolo and Barbaresco.

Scroll down to see tasting notes and scores for eight top wines from Arnaldo Caprai

The majority of Umbria’s wine production is focused on the Orvieto DOC, which spans 1,148 of the region’s 12,400 hectares under vine and produces light, summery whites made from Trebbiano and Grechetto which are pleasant enough but hardly profound.

Sangiovese is also widely planted in this rolling landscape and is the key varietal in both the Montefalco Rosso DOC and Torgiano Rosso Riserva, one of Umbria’s two DOCGs.

Arnaldo Caprai produces over 20 different wines in total, utilising local varieties Sagrantino and Grechetto, Tuscan varieties including Sangiovese and Canaiolo, and international varieties including Merlot, Pinot Noir, Chardonnay and Sauvignon Blanc.

The estate’s flagship wine, ‘25 Anni’ Sagrantino Montefalco is arguably the finest expression of the Sagrantino grape, a standard bearer not only for the variety but also the region.

Top picks from Arnaldo Caprai:

You may also like:

Frescobaldi wine: 30th-generation winemaking

Bibi Graetz Colore: celebrating 20 vintages

GB Burlotto: producer profile plus top wines tasted

Latest Wine News