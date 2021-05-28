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Frescobaldi wine: 30th-generation winemaking

With more than 700 years of winemaking experience in Tuscany, the Frescobaldis are one of Italy's most celebrated wine dynasties. James Button reports on the family's past and present and tastes a selection of Frescobaldi wines.
James Button James Button

The Frescobaldi family has a glorious, almost mythological history. The Florentine banking dynasty par excellence, its centuries of wheeling and dealing weave in tales of king’s debts, deals with Renaissance artists, and an architectural legacy.

The family can trace its roots in Tuscany back to at least 1056 in Val di Pesa, when it founded Tenuta Castiglioni, which is still one of the family’s estates to this day.

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The Frescobaldis subsequently moved to Florence where, in 1252 Lamberto Frescobaldi, the current Lamberto’s namesake and ancestor, built the first bridge over the Arno river in order to access his lands from the centre of Florence. Originally in wood, its stone replacement is today known as the Ponte Santa Trinita.

The family wielded huge influence thanks to its position as one of the first and foremost Florentine banking families.

Top picks: 12 Frescobaldi wines

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