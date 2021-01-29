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Barbadillo releases rare old Reliquia Sherries

Decanter tastes and rates the historic limited-release Reliquia range from Sherry producer Barbadillo, made from soleras dating back to the 1800s.
Julie Sheppard Julie Sheppard

Founded in 1821, Bodegas Barbadillo is celebrating its 200th anniversary this year with the release of four exceptional old Sherries.

The Reliquia range includes an Amontillado, Oloroso and Palo Cortado; just 81 numbered half-bottles of each are being released, alongside 17 half-bottles of Pedro Ximénez.

Scroll down to see the tasting notes and scores for Barbadillo’s limited-release Reliquia range

Drawn from soleras that have been maturing in the Barbadillo cellars in Sanlúcar de Barrameda for centuries, the selection has been curated by winemaker Montse Molina. ‘These wines are very special. They’re a way to taste the 200 years of Barbadillo history,’ she comments.

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