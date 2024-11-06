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Bell Hill Vineyard: A Canterbury tale of love, Chardonnay and Pinot Noir

Inspired by a trip to Burgundy, winemakers Sherwyn Veldhuizen and Marcel Giesen planted a vineyard in a former lime quarry in New Zealand’s Canterbury. Anne Krebiehl MW meets them and tastes a selection of their terroir-driven Pinot Noir and Chardonnay.   
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

The rocks are snow white. You can crumble them in your hands. The only other place I have come across these is Champagne.

But I am on the other side of the world, in Waikari, North Canterbury, on the former lime quarry that is Bell Hill Vineyard.

The Chardonnay and Pinot Noir grown here are exceptional. Long-lived, only opening up slowly, exquisitely concentrated yet so lithe, linear, straight and absolutely aromatic; so direct, so bare and yet so beguiling.

The wines reflect not only this poor, almost hostile site but the determination, resilience and beauty of the two people who make them.

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Bell Hill Vineyard: tasting notes

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