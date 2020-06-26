{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZWIxNGUzMTRjYjRmZDc3N2NkYTYwMTJjY2Y3MTJiZWQ1YzBmMzVmMjE4MWNlY2E4MzEwYzNhMWRjYzNmMzIwYQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Best Bordeaux 2019 wines: Best value reds

After the flurry of big name releases during this year's en primeur campaign, it's time to look to the category of great quality wines at good-value prices. See Jane Anson's top red recommendations...
Georgina Hindle Georgina Hindle

After tasting more than 900 en primeur samples Jane Anson has said unhesitatingly that 2019 was a successful vintage in Bordeaux.

Scroll down to see the best value en primeur 2019 red wine tasting notes and scores

Within each appellation Anson highlighted a number of estates in two categories, ‘top scoring’ and ‘best value’ of which the red wines are listed below.

See the best value en primeur 2019 red wine tasting notes and scores

Search all Bordeaux 2019 En Primeur ratings published so far

Read Jane Anson’s full report on Bordeaux 2019 wines

Back to the main Bordeaux en primeur page

Latest Wine News