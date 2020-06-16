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PREMIUM

Best Margaux 2019 wines tasted en primeur

An appellation that delivered a large crop of highly recommended wines in 2019, but with more varying success than its neighbours given the wide range of soils, says Jane Anson...
Jane Anson Jane Anson

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Unquestionably an extremely successful vintage in Margaux; but it is not my favourite of the Haut-Médoc commune AOCs in 2019.

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The following wines have all been scored 93 points and above

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