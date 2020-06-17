{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTdmMDkyMWZiNDY1ZWVmZjc1MmMwYmNjZmRmM2MxZDYxMmU4ZDU2ZmIzMGViNzZhZWIxYTEzNTQ3MjI5N2Q2ZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Best St Julien 2019 wines tasted en primeur

A truly great year for St Julien in 2019 with lots of consistent and highly scoring wines says Jane Anson...
Jane Anson Jane Anson

Search all St Julien 2019 wine ratings

One of the driest summers for the last 30 years in St Julien, with the berries at Lagrange the smallest for the past 36 years, and correspondingly high levels of Cabernet Sauvignon everywhere – 84% at Léoville Barton, 80% at Lagrange (the highest ever), 69% at Talbot (also highest ever), 79% at Saint-Pierre and 80% at Ducru Beaucaillou.

Scroll down to see the top-rated St Julien 2019 wines

See the top-rated St Julien 2019 wines

The following wines have all been scored 93 points and above

Not yet tasted: Château Gruaud-Larose, Château Moulin Riche, Château Lalande

Back to the main Bordeaux en primeur page

Latest Wine News