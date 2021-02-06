{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YWVmZGJmYTYxMjFjMGEyYWUzYzRjOTYxY2Y5OTk1ODgxNGNlYzJmZDUwNjAwZTY3NTZmZTNjMjRmY2VkZDlhOA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Best value Barolo 2016: under £50 / $70

Barolo 2016 is widely hailed as an excellent vintage, with Decanter experts Stephen Brook and Michaela Morris both in agreement. Below, we have picked out the best value Barolos, available now for under £50 / $70.
James Button James Button

If you love Nebbiolo then getting onboard with the Barolo 2016 vintage is a must.

The best examples can be expensive and many have sold out, however we have scoured the market to highlight eight great examples that you can still buy, and all for £50 or less – with the exception of one wine priced at £52 that we felt deserved inclusion.

Best-value Barolo 2016:

You may also like:

Barolo 2016 ‘classico’ late releases tasted

Barolo 2016 ‘MGA’ late releases tasted

Barolo 2016 & Riserva 2014: Report and 100 wines tasted

Latest Wine News