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Bordeaux 2023 market analysis: Ausone and Ducru-Beaucaillou up the release tempo

After a stream of Bordeaux 2023 releases on Tuesday (14 May), Château Ausone and Château Ducru-Beaucaillou sallied forth mid-week.
Rupert Millar Rupert Millar

St-Emilion estate Château Ausone and St-Julien second growth Château Ducru-Beaucaillou both followed the campaign trend of offering substantial cuts on last year’s price for the 2022 vintage.

Both also received critical praise for their 2023 wines. Decanter’s Bordeaux correspondent, Georgie Hindle, rated Ducru-Beaucaillou 97-points and Ausone 96-points.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

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