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Brunello di Montalcino 2019 Riserva: 10 picks from a triumphant return to form

‘The quality of offerings from 2019 restores faith in the Riserva category’, says Michaela Morris on the latest Brunello di Montalcino Riserva releases.
Michaela Morris Michaela Morris

‘Riserva is the first wine I forfeit to make a better Brunello,’ declares Tommaso Cortonesi (Cortonesi). In 2019, he and his colleagues didn’t need to make such sacrifices.

‘2019 is unequivocally a Riserva year’.

Given the sheer number of bottlings previewed – upwards of 100 – 2019 is unequivocally a Riserva year. Even the most selective producers made a separate Riserva bottling – at Le Potazzine, it was only the estate’s fifth ever. ‘We try not to make Riserva in merely good and regular years,’ explains proprietor Gigliola Giannetti.

At cool heights, she looks to warmer vintages that give more intensity, structure and density. It is among 2019’s Riserva triumphs.

Scroll down for Michaela Morris’s selection of the best Brunello di Montalcino 2019 Riserva wines

Brunello di Montalcino 2019 Riserva: Michaela’s recommendations, from top-scorers to value picks

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