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Cap Classique: 50 years of South African premium sparkling wine

Cap Classique, South Africa’s traditional-method sparkling wine, celebrates its 50th anniversary this year. Tina Gellie chats to winemakers who pioneered this premium fizz and recommends some great-value bottles to try.
Tina Gellie Tina Gellie

South Africa’s premium traditional-method sparkling – Cap Classique – marks its half-century this year, first made at Simonsig in 1971.

Simonsig’s winemaker Johan Malan (son of Frans Malan, who made that first wine, see below) joined Pieter Ferreira, the winemaker at Graham Beck and chair of the Cap Classique Producers Association (CCPA), and five other producers to celebrate the anniversary in an online tasting.

Scroll down for tasting notes of Cap Classique wines to try

Cap Classique: the wines to try

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