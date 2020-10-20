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Capezzana: Producer profile & tasting back 90 years

The little-known Tuscan appellation of Carmignano has some hidden treasures, as the recent tasting at Capezzana demonstrated...
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

By uncorking a bottle of 1930 Villa Capezzana, the Contini Bonacossi family reminded us just how deep the history of winemaking is in Carmignano. On 18 September the estate celebrated 90 years of winemaking with a tasting of 12 exceptional vintages.

Capezzana: Tasting wines back to 1930

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