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Passopisciaro: Producer profile

Tuscan superstar Andrea Franchetti has been making wine in Etna since 2000...
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Andrea Franchetti’s Tuscan winery, Tenuta di Trinoro, helped to bring the Val d’Orcia into the spotlight in the late 1990s. And since the very early 2000s, Franchetti has been making an impact on Sicily with his Passopisciaro project.

A taste of Passopisciaro:

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