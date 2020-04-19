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Southern Italy: What’s hot right now

Anthony Rose, the new DWWA Regional Chair for Southern Italy, reflects on how much has changed in the region over 30 years, and picks out 15 exciting wines try
Anthony Rose Anthony Rose

I first visited southern Italy 30 years ago, on a road trip with Italian wine expert and author Nicolas Belfrage MW, Simon Loftus (former chairman of merchant Adnams) and Andrew Caslin (then of merchant Lay & Wheeler).

A taste of the south: Anthony Rose’s top picks

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