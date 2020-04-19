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Southern Italy: What’s hot right now
Anthony Rose
April 19, 2020
I first visited southern Italy 30 years ago, on a road trip with Italian wine expert and author Nicolas Belfrage MW, Simon Loftus (former chairman of merchant Adnams) and Andrew Caslin (then of merchant Lay & Wheeler).
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