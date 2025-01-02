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Cassandra Charlick: My top 10 wines of 2024

From Tasmanian sparklers to Margaret River classics and an exciting Italian varietal debut, Cassandra Charlick selects her 10 favourite bottles from a year of tastings in Australia. 
Cassandra Charlick Cassandra Charlick

I like to start the year with a word. 2024’s word was ‘equilibrium’. The previous year, 2023, was rather full and I figured a year of moderately paced work, travel and rest was a reasonable thing to aim for.

Intentions are wonderful, but let’s be honest; they are called intentions for a reason… It turns out that 2024 has been a huge year of wine, tasting and travel.

I spent several months on the road and if there is one insight that travel brings home, it is that Australia makes world-class wine.

As warming climates and challenging seasons threaten to play havoc with traditional viticultural areas, rich in wine history and culture, some of the Aussie wines I tasted in 2024 reminded me just how outstanding our greatest iterations are.

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Cassandra Charlick’s top 10 wines of 2024

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