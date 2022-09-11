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Champagne Lanson Noble vertical: 1979 – 2012

For the first time ever, Lanson held a vertical tasting of its newly-rebranded prestige cuvée, Noble Champagne as well as Noble Blanc de Blancs, with Peter Liem invited to taste both early- and late-disgorded wines, as well as some yet-to-be-released vintages. Peter was impressed by the consistency in quality over more than three decades.
Peter Liem

Champagne Lanson is well-known for its vintage-dated Champagne, blended from roughly equal parts Pinot Noir and Chardonnay, a cuvée that was particularly prominent in the 1960s and 1970s when it was colloquially known as Red Label.

Following the success of this, the house wanted to create a prestige cuvée that focused more on Chardonnay, leading to the birth of Noble Cuvée, first made in the 1979 vintage.

As of 2022, Lanson has revised its collection of Champagnes. Noble Cuvée has been rebranded as Noble Champagne, and put into a prominent position of its own, not entirely as a different brand but with an identity that exists apart from the rest of the range.

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See Peter Liem’s tasting notes and scores for 15 Lanson Noble Champagne vintages:

Wines are shown by vintage, in ascending order

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