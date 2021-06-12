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PREMIUM

Château Lafite Rothschild en primeur history

We take a look at Château Lafite Rothschild’s recent en primeur vintage ratings, tasting notes and release prices going back to the 2016 vintage. 
Chris Mercer Chris Mercer

This famous Bordeaux first growth has admirers around the world, and it won’t be a surprise to see Château Lafite Rothschild en primeur wines near the summit of critics’ rankings in most vintages. 

Here is a summary of Jane Anson’s scores and tasting notes going back to 2016, including the recently tasted Lafite Rothschild 2020 en primeur sample, plus release prices.

Lafite Rothschild en primeur and in-bottle tasting notes

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