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PREMIUM

A Château Margaux wine tasting masterclass

Read Jane Anson's exclusive tasting notes and report from our recent Château Margaux virtual masterclass, hosted at the first growth estate with MD Philippe Bascaules.
Jane Anson Jane Anson

There was something magical about driving up to Château Margaux on a sunny Friday evening for the most recent Decanter virtual masterclass tasting.

It was held in the Foster Room, a high-ceilinged gallery room full of pale oak and huge glass windows overlooking the graceful park at the back of the estate.

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