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Château Montus La Tyre & Prestige vertical tasting

Yohan Castaing tastes and rates nine vintages of La Tyre and seven vintages of Prestige, including the inaugural 1985 vintage. These are classy, age worthy wines, he says.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Alain Brumont, named the ‘hero of Madiran’ by Stephen Brook in a wonderful in-depth article for Decanter.com, is of the most interesting and energetic winemakers in the southwest of France.

Brumont is a tireless lover of the Madiran terroirs, and believes more strongly than anyone else that the beautiful hills of his native land can produce great wines.

Château Montus La Tyre & Prestige vertical: 15 tasting notes and scores

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