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Chianti Classico 2019 plus late releases

Michaela Morris tastes and rates the Chianti Classico 2019 vintage, plus some late releases from 2018. Read her report plus tasting notes for 48 wines.
Michaela Morris Michaela Morris

Chianti Classico’s annual ‘Collection’ tasting at Florence’s Stazione Leopolda is typically a two-day, surround-sound immersion complete with 200 producers and hundreds of wines.

Not to be defeated by Covid 19, this year’s event was postponed, rolling out in several locations this month – albeit without wineries attending.

Unable to travel, I climbed Chianti Classico’s ladder in the silence of my home in Vancouver, Canada, tasting over 120 new releases.

Scroll down for Michaela Morris’ top-scoring Chianti Classico 2019 and 2018 wines

The denomination’s three-tier classification – annata (vintage), Riserva and Gran Selezione – makes for a multi-vintage panorama.

On the first rung, annata wines require twelve months of ageing before release. As numerous estates choose to age theirs longer, I sized up 2019 while revisiting 2018.

Top Chianti Classico 2019 and 2018 releases:

View all 48 Chianti Classico 2019 and late releases tasted

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