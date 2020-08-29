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What’s hot in Chile?

In a country marked by change, winemakers are pushing boundaries to uncover the potential of their wines. Peter Richards MW shines a light on the latest developments in both vineyard and winery, profiling some of the exciting projects driving current trends...
Peter Richards MW Peter Richards MW

The only thing that is constant, Greek philosopher Heraclitus reminds us, is change. The Chilean wine industry seems to be taking this maxim to extremes – a wine scene seemingly stuck on fast-forward, buckled into a thrilling rollercoaster ride of discovery, exploration, reinvention and experimentation.

So when Gillmore winemaker Andrés Sánchez tells me that ‘the idea is to change the Chilean wine scene completely in the next 30 years’, it doesn’t sound far-fetched. It sounds exciting.

Chilean trailblazers: Peter Richards’ dozen

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