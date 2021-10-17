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Tasting Col d’Orcia Poggio al Vento wines: 1990 – 2010

Italian wine expert Aldo Fiordelli reports on the history and winemaking techniques behind this celebrated Brunello di Montalcino Riserva, and tastes several vintages spanning two decades.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

In front of his most important wine, Poggio al Vento Riserva, Count Francesco Marone Cinzano confesses his sole regret: ‘I never asked my father what he saw in Montalcino and why he decided to invest here.’

Marone Cinzano is one of the oldest families in Italy involved in wine, yet the counts arrived in Montalcino in 1973, ‘when it was an extremely poor village’. Col d’Orcia and Poggione were born at that time, effectively dividing Fattoria Sant’Angelo.

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