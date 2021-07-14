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PREMIUM

Brunello di Montalcino 2015: panel tasting results

2015 was hailed as a standout vintage for Brunello di Montalcino. Decanter’s tasting reveals both the benefits and drawbacks of its surprisingly fruit-forward, approachable, younger-drinking style.
Michael Garner Michael Garner

Andrea Briccarello, Michael Garner and Ben Robson tasted 113 Brunello di Montalcino 2015 wines with 10 Highly Recommended.

Entry criteria: producers and UK agents were invited to submit their Brunello di Montalcino wines from the 2015 vintage, with a limit of one wine per producer

Brunello di Montalcino 2015 scores

113 wines tasted

Exceptional 0

Outstanding 10

Highly Recommended 88

Recommended 15

Commended 0

Fair 0

Poor 0

Faulty 0

Scroll down to see tasting notes and scores for the top 27 Brunello di Montalcino 2015 wines

Brunello di Montalcino 2015: overview and verdict

Top scoring wines from the Brunello di Montalcino 2015 panel tasting

The judges

Andrea Briccarello is business development manager at Jascots, a specialist on-trade wine merchant. Formerly head sommelier and wine buyer at Galvin restaurant group, he also previously worked as a brand manager for Bisol Prosecco, and judges regularly for the DWWA

Michael Garner has worked in the wine trade for 40 years, largely specialising in the wines of Italy. Author of Amarone and the Fine Wines of Verona and co-author of Barolo: Tar and Roses, he is co-owner of Italian wine specialist Tria Wines, and is a DWWA Regional Chair for northern Italy

Ben Robson is owner of wine merchant Bat and Bottle, which specialises in importing Italian wines with a focus on small producers. He is a regular visitor to wine regions in Italy, and in 2020 assumed the role of DWWA Acting Regional Chair for Tuscany

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