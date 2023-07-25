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Collector’s Guide: Rhône

A comprehensive investment guide to the wines from the Rhône Valley highlighting recent developments, best-performing bottles, ways to approach the region and its momentum on the fine wine market.
Chris Mercer Chris Mercer

Rhône Valley’s vast size and winemaking prestige make it a fascinating landscape for collectors, with many wines also known for offering relative value on the secondary market.

This introductory guide focuses mostly on Rhône reds, from the region’s steep-sloped, northern Syrah strongholds, such as Côte-Rôtie and Hermitage, to the Grenache-led south, home of Châteauneuf-du-Pape.

It draws on data, expert commentary and exclusive prior reporting for Decanter Premium subscribers to highlight the Rhône’s dynamics on the fine wine market, as well as recent developments.

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