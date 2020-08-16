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Colli Berici: Six to discover

The hills of Berici, close to Soave Classico, are ideal for red wine. Below are six to try from this small Veneto region...
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The Colli Berici is a small region stretching 20km south from Vicenza in the Veneto. As the name suggests, it’s made up of a series of hills rising up to 400m. These fossil-rich, limestone hills were once part of an ancient tropical seabed, but as they were forced upwards they became exposed to the process of erosion.

Six reds from the Colli Berici

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