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Comment: How the US fine wine market looks in 2021

From a 'deluge' of offers following the suspension of tariffs to the impact of Covid-19 and a trend for new-wave retailers selling world-beating bottles, Charles Curtis MW looks at how the market is evolving.
Charles Curtis MW

One American retailer recently characterised the current wine scene in the US as ‘a tsunami of wine’. Oh, how times have changed.

In October of 2019 the Trump administration imposed a 25% tariff on still wines (at 14% abv or below) imported from France, Spain, Germany and also the UK – as part of a wider dispute with the EU over aerospace industry subsidies.

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