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Côtes du Rhône Villages: 20 great bottles to enjoy this holiday

A good Rhône is the ideal multi-purpose option to go with so many of the Christmas and festive season main meals – or with some cheese, or on its own... And here are 20 great-value selections for just that purpose, from our regional expert.
Matt Walls Matt Walls

Wouldn’t it be great if you could get the inside track on future appellations before they were minted? That way you could get in early before prices increased along with their fame. Well in the Rhône, you can.

Scroll down to see tasting notes and scores for 20 Côtes du Rhône Villages wines perfect to drink this Christmas

There are four levels in the appellation hierarchy in this southern region.

Top Côtes du Rhône Villages to enjoy this holiday

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