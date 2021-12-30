{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YzI5N2M2NDg0YWFiNjQwZWZhMWY5ZDU5YWUxNmM1ZWNhZTQwYWExYjc2ZTJkMWI4NzhjMDIyYTBjZmVlNmNkNQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Decanter at Home: Bonneau du Martray masterclass – one site, two grands crus

Burgundy expert Charles Curtis MW joins Bonneau du Martray estate manager Thibault Jacquet for a special Decanter at Home masterclass featuring six of the estate's Corton and Corton-Charlemagne wines - including those from the 2019, 2017, 2015 and 2009 vintages.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Last chance: You can still buy tickets to watch this Bonneau du Martray virtual masterclass and taste the wines, via the Decanter at Home series – book here

The hill of Corton is one of the rare grand crus in Burgundy where both red and white wines are produced. The only other one is Musigny, but Musigny Blanc is essentially a curiosity, with only 0.65 hectares of Chardonnay planted.

The proportion of white to red on the hill of Corton is more equitable – 44% is white, and 56% is red. This split makes perfect sense given the unique situation of the terroir.

Scroll down to see Charles Curtis MW’s  Bonneau du Martray masterclass tasting notes and scores

The hill is separated from the rest of the côte, with vines that wrap nearly all the way around the hill, ascending to almost 400 metres. They are spread over three villages from east-facing Ladoix-Serrigny to northwest-facing Pernand-Vergelesses, the only grand cru in Burgundy with this exposition.

See Charles Curtis MW’s  Bonneau du Martray masterclass tasting notes and scores

Last chance: You can still buy tickets to watch this Bonneau du Martray virtual masterclass and taste the wines, via the Decanter at Home series – book here

Related content

Burgundy: a complete guide to Corton

Latest Wine News