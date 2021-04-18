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Domaine de la Pousse d’Or: a quest for quality

Georgina Hindle looks at the history of this historic Burgundy estate and reports from a virtual tasting with general manager Benoît Landanger discussing the winemaking philosophy and tasting four wines from the 2018 vintage.
Georgina Hindle Georgina Hindle

With a rich history spanning several centuries, Domaine de la Pousse d’Or is in the league of elite Burgundy estates with exceptional vineyard holdings across the region.

Based in the village of Volnay where it has majority holdings, nor far from the centre of Beaune, it owns 17 hectares across the Côte de Beaune and north Côte de Nuits comprising five grand crus, 11 premier crus, three monopoles within premier crus and one village designated vineyard.

Scroll down to see the Domaine Pousse d’Or tasting notes and scores

History

Domaine de la Pousse d’Or can trace its existence back to the 1100s and the Dukes of Burgundy who held all the land titles at the time.

In the late 1800s the estate was owned by the Audignac family, whose name is still used for the walled vineyard plot in front of the 17th century house, once known as the Château de Volnay.

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