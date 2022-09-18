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PREMIUM

Domaine Jacques Carillon

Despite being one of the finest creators of white Burgundy, Domaine Jacques Carillon has not yet garnered the acclaim bestowed upon the region's most famous names. Andy Howard MW argues change is inevitable.
Andy Howard MW Andy Howard MW

As with many top Burgundy estates, the Carillon name is long-established, with Jacques Carillon representing the latest generation. 

This important Puligny producer flies somewhat under the radar, which is a pity as Jacques’ wines represent some of the purest expressions of terroir in the Côte de Beaune and, not having the same visibility as producers such as Domaine Leflaive or Etienne Sauzet, pricing here is competitive given the quality on offer.

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