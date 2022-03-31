{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NzY3YTdjYzkxYzE1Nzk2NWE2ZjFhYTMxM2QxYjA4YWQzZTNmY2NlMTUxY2IwNzkzNWE3OTAxZDYwYjUxNWY3Nw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Domäne Wachau: producer profile

The Austrian cooperative Domäne Wachau is focused, as it should be, on producing often magnificent single-vineyard wines from the Wachau's great sites.
Stephen Brook Stephen Brook

Wine tourists usually drive past cooperatives without stopping, and for good reason. Most of them operate on the principle of the lowest common denominator. Finding a home for tons of often mediocre grapes is the priority, not high-quality wine production. There are exceptions in Chablis, St-Emilion, Barbaresco – and in the town of Dürnstein in the Wachau.

Scroll down to see tasting notes and scores for nine top Domäne Wachau wines

Originally known as the Freie Weingärtner Wachau, this cooperative’s name was changed in 2008. But by then it already had a strong reputation.

It works with 250 growers who farm 450 hectares, and the annual production is around three million bottles. It does help that the region contains some of Europe’s outstanding vineyards.

Stephen Brook’s top Domäne Wachau picks

Related content

Schloss Gobelsburg: Tasting five decades of Heiligenstein Riesling

Zweigelt homeland: Neusiedlersee DAC regional profile and wines to try

Austria’s Wagram region granted DAC status

Latest Wine News