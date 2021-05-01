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Zweigelt homeland: Neusiedlersee DAC regional profile and wines to try

From quaffable fruity reds to seriously structured ‘reserves’, find some of the most diverse expressions of Austrian Zweigelts in the sunny lakeside region of Neusiedlersee in Burgenland.
Sylvia Wu Sylvia Wu

The region by the lake

Located on the northeastern tip of Burgenland, southeast Austria, the Neusiedlersee region borders the ‘Lake Neusiedl’ to the west, with Slovenia and Hungary to the east.

The first record to today’s Neusiedlersee DAC, which covers a part of the political district ‘Neusiedl am See’, can be traced back to 1074 when it was under the Hungarian name ‘Stagnum Ferteu’.

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