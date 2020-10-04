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Austrian dry Riesling: Expert’s choice

It may not get star billing, but Austria’s Riesling can and often does rank among the very best, with styles ranging from bracingly fresh and fruity to superbly complex. Stephen Brook selects 30 to try.
Stephen Brook Stephen Brook

Although Grüner Veltliner is Austria’s leading white variety, Riesling plays an important role too, with 2,000ha planted, compared to Veltliner’s 14,000ha. At its best, Riesling from Austria is as complex and stylish as top examples from Germany, Alsace or Australia. The Austrians know that it only delivers outstanding wines when planted on dry, stony terraces that enhance exposure to precious sunlight.

Stephen Brook’s top 30 Austrian dry Riesling

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