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PREMIUM

Expert’s Choice: Empordà

Tucked into Spain’s wind-blown northeastern corner, the small, almost isolated border region of Empordà is home to numerous old vines and characterful wines that wear their local identity with pride.
Fintan Kerr

The 160km drive from Barcelona to the French border via Girona takes little more than 90 minutes. Driving up the efficient and clinical motorway, you’d never know you were passing through one of the most rugged, individual and below-the-radar wine regions in Spain: Empordà.

Empordà’s history, kinship, language and terroir are shared with Roussillon in southern France as much as they are with Spain. The cold Tramontana wind blows from France south across the border into Empordà – so strongly at times that anyone behaving strangely is said to be ‘tocat per la Tramontana’ (‘touched by the Tramontana’).

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