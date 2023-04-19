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Expert’s choice: Italian rosé – 18 fine wines to try

Thoughts may be turning towards seasonal styles for the warmer weather ahead – cue the rosé! And in this, reflecting its wealth of grapes and regions, Italy has far more to offer than many realise.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

While the export market is flooded with pale pink Pinot Grigio and Chiaretto, and more recently with pink Prosecco, the trends in planting paint a confusing picture for Italian rosé.

Italy appears to be one of the few countries where the production of rosé is declining, even if there are more and more producers adding rosé to their portfolios.

Scroll down for tasting notes and scores of 18 of the finest Italian rosé wines

Italian rosé: 18 of the finest wines to try

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