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Expert’s Choice: Navarra’s native Garnacha rises once more

From its famed bull-running capital to its dry and rocky badlands, this northern Spanish region is blessed with a wide variety of international grapes, but its indigenous Garnacha is the rising star.
Beth Willard

In Death in the Afternoon, Ernest Hemingway tells us that Pamplona had changed since he had been there as a younger man, but after a drink (we assume more than one) it seemed to go back to the way it always was. Wines from Navarra have also changed over time, but they are returning to their roots, reflecting the character of their vineyards – as Hemingway would put it – as they always were.

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Navarra: 18 wines to try

Wines were tasted non-blind

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