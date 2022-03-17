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PREMIUM

Expert’s choice: New Zealand Chardonnay 2020

High scores for the 18 excellent wines selected reflect the huge progress that’s been made by New Zealand’s Chardonnay producers in recent years, and prove that 2020 is a highly rated vintage.
Cameron Douglas MS Cameron Douglas MS

New Zealand Chardonnay has earned its place in your wine cellar, and I encourage you to take another look at what the country has been up to. Diverse styles across a range of prices offer far more texture, concentration and complexity than you may have found in the past.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top-scoring New Zealand Chardonnay 2020 wines

Chardonnay is grown in all wine regions in New Zealand, reflecting varied soil types and generally cooler-climate conditions. Some 16 clones are available, and average vine age for many growers of the variety is now 25 years, which is also showing positively on the wines released.

Cameron Douglas MS’ top New Zealand Chardonnay 2020 wines

The below list features the top-scoring 18 wines, as published in the Expert’s Choice article in Decanter’s April 2022 issue, plus a further 14 wines that also impressed.

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