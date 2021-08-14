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The Terraces: 12 vintages of Esk Valley’s top Hawke’s Bay red

To mark the 30th anniversary of The Terraces, one of New Zealand’s premium red Bordeaux blends, Decanter was invited to an exclusive tasting of a dozen vintages with head winemaker Gordon Russell.
Cameron Douglas MS Cameron Douglas MS

The story of Esk Valley and The Terraces label begins in 1933 when Robert Bird established Glenvale Winery & Cellars at Bay View in the north of Hawke’s Bay.

Producing mainly Port and Sherry wines, Bird built a successful business sourcing grapes from growers around the region as well as from his own site. This included a steep, north-facing, terraced vineyard that he planted in the 1940s.

Scroll down for tasting notes and scores from an exclusive vertical of 12 vintages of Esk Valley’s The Terraces

The Terraces: 12 vintages of Esk Valley’s top Hawke’s Bay red

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