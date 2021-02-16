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PREMIUM

Expert’s choice: Valpolicella

Though this Veneto region is steeped in ancient history, its wines are evolving to suit modern tastes – all while maintaining their distinctive, varied characters. Andrea Briccarello picks his favourites.
Andrea Briccarello

One of the most historic and important wine regions in northern Italy, since the time of the ancient Greeks and Romans, Valpolicella has been blessed with stunning terroir and an array of native varieties perfect for producing world-class wines.

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The region is divided into three sub-zones: Classico, Orientale and Valpantena. Classico, to the northwest of Verona, includes the communes of Fumane, Marano, Negrar, Sant’Ambrogio and San Pietro in Cariano.

To the east is the Valpolicella Orientale with the communes of Illasi, Mezzane di Sotto and Marcellise, and sandwiched in between is the Valpantena, north of Verona.

Andrea Briccarello’s top Valpolicellas

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