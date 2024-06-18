{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NzgxN2E4YTc0ZTBhNTIwMDYyNWM1MmNkZjA1N2JlZTU2MzA2M2Y1NGZiOWY2YjEzZTQzZGY0NTMxYmQwOGRmMg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Exploring Rioja Alavesa

The smallest sub-zone in Rioja has plenty to shout about: it’s a birthplace for new ideas and styles that have been shaping the wider region’s identity since the 1900s, and the home of some of Spain’s most creative winemakers.
David Williams

Of Rioja’s three sub-zones, Rioja Alavesa is the flyweight. With a total vineyard area of just over 13,000 hectares, it is by far the smallest, around half the size of heavyweights Rioja Alta and Rioja Oriental.

And yet, when it comes to influence, creativity, dynamism and share of Rioja’s – and Spain’s – best bottles, this sub-region punches way above its weight. This has been the case throughout its history. Take, for example, the story of how Rioja first caught global attention as a fine-wine region in the second half of the 19th century.

Scroll down to see notes and scores for 10 exciting wines from Rioja Alavesa

Williams’ selection of top wines from Rioja Alavesa

Related articles

Tim Atkin MW: ‘Rías Baixas’ reds are some of the most exciting in Spain right now’

Rioja Viñedos Singulares: Panel tasting results

Aragón: Exploring Spain’s wild frontier plus the wines to seek out

Latest Wine News