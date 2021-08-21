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Fattoria Le Pupille’s next-generation: Piemme & Le Pupille

New wines from the Maremma estate bring Elisabetta Geppetti's children into the fold.
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Fattoria Le Pupille is best known for its Saffredi Super Tuscan, first released in 1989 by Elisabetta Geppetti. Over 30 years later, two of Elisabetta’s children, Ettore and Clara, have a part to play in the ongoing narrative of this important estate in the Maremma, in Tuscany’s southwest.

Scroll down for tasting notes and scores of Fatorria Le Pupille’s next-generation wines

Piemme & Le Pupille

Tasting Fatorria Le Pupille’s next-generation wines:

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